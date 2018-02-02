Gözyaşlarına boğuldu: Uzun süre suni teneffüs yaptı ama...

Gözyaşlarına boğuldu: Uzun süre suni teneffüs yaptı ama...

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde bir apartmanın 4’üncü katında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, apart olarak kullanıldığı öğrenilen evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama oldu, ardından parlama meydana geldi. Patlama nedeniyle apartmandan bir anda alevler yükseldi. Evde bulunan Mikail Şentürk ve alt kattaki dairede bulunan Kadriye Gökmen (30) yaralandı.

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Gözyaşlarına boğuldu: Uzun süre suni teneffüs yaptı ama...

Patlamada yaralanan Mikail Şentürk, kendisini 4. Katın camından aşağı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz firmasına bağlık ekipler ve tedbir amaçlı AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Şentürk’ün sağılk durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Gözyaşlarına boğuldu: Uzun süre suni teneffüs yaptı ama...

Öte yandan, patlamada alt dairelerden birinde beslenen bir tavşan da patlamada telef oldu. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdükten sonra, İran uyruklu hemşireye ait olan ve patlamada telef olan tavşanı dışarıya çıkardı. Bunun üzerine önce eşine sarılan İran uyruklu hemşire, tavşanının telef olduğunu öğrenince, gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra tavşanı kucağına alan hemşire, onu kucağına alarak sarıldı. Hemşire, dakikalarca gözyaşları içinde suni teneffüs yaptı.

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Gözyaşlarına boğuldu: Uzun süre suni teneffüs yaptı ama...

Tavşanı telef olan hemşirenin kocası ise, eşinin tavşana çocuğu gibi baktığını ve çok üzüldüğünü söyledi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili itfaiye ekipleri, olay yerine inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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