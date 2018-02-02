Gözyaşlarına boğuldu: Uzun süre suni teneffüs yaptı ama...

Öte yandan, patlamada alt dairelerden birinde beslenen bir tavşan da patlamada telef oldu. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdükten sonra, İran uyruklu hemşireye ait olan ve patlamada telef olan tavşanı dışarıya çıkardı. Bunun üzerine önce eşine sarılan İran uyruklu hemşire, tavşanının telef olduğunu öğrenince, gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra tavşanı kucağına alan hemşire, onu kucağına alarak sarıldı. Hemşire, dakikalarca gözyaşları içinde suni teneffüs yaptı.