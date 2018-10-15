Gözyaşları içinde haykırdı: 'O bensiz ölür'

ISPARTA'da yaşayan Sema Bağbak, kayıp köpeği 'Fındık'ın bulunması için sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi. Bağbak, "Fındık, 4 gündür kayıp. Ne olur, paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum? Bulana ne para istiyorsa vereceğim" diyerek, gözyaşı döktü.

Gözyaşları içinde haykırdı: 'O bensiz ölür'

ISPARTA’da kaybettiği Fındık isimli köpeğini arayan kadın, sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı videoyla gözyaşı dökerek köpeğinin bulunmasını istedi.

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Gözyaşları içinde haykırdı: 'O bensiz ölür'

Isparta Fatih Mahallesi’nde kaybolan köpeğine ağlayan Sema Bağbak, haber vermediği yer kalmadığını ifade ederek, sosyal medyadaki takipçilerinden çektiği videonun paylaşılmasını istedi. Bağbak, köpeğinin akıbetini bilmek istediğini söyledi.

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Gözyaşları içinde haykırdı: 'O bensiz ölür'

"O BENSİZ ÖLÜR"
Köpeğinin biri tarafından bulunmuş olma ihtimalini de hesaba katan gözü yaşlı kadın, bulana para ödülü de vereceğini de söyleyerek, paylaşımında, "Fındık, 7 yaşında ismine duyarlı, çarşamba günü Isparta Fatih Mahallesi tarafından kayboldu. Allah aşkına paylaşım yapın, ne olur. İlaçları var, o bensiz ölür. Kimdeyse ne para istiyorsa vereceğim" dedi.

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Gözyaşları içinde haykırdı: 'O bensiz ölür'

Bağbak sosyal medya hesabında çektiği videoda şunları söyledi: "Fındık, 4 gündür kayıp. Ne olur Allah aşkına paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum. Isparta’da kayboldu, haber vermediğim yer kalmadı. Ne olur paylaşın.

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