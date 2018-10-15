Gözyaşları içinde haykırdı: 'O bensiz ölür'

"O BENSİZ ÖLÜR"

Köpeğinin biri tarafından bulunmuş olma ihtimalini de hesaba katan gözü yaşlı kadın, bulana para ödülü de vereceğini de söyleyerek, paylaşımında, "Fındık, 7 yaşında ismine duyarlı, çarşamba günü Isparta Fatih Mahallesi tarafından kayboldu. Allah aşkına paylaşım yapın, ne olur. İlaçları var, o bensiz ölür. Kimdeyse ne para istiyorsa vereceğim" dedi.