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Gözyaşı yürek dağlamıştı! Flaş gelişme

Gözyaşı yürek dağlamıştı! Flaş gelişme

MARDİN'de 3 gün önce 2 aylık yavru köpek Kuzey'i bacaklarından vurarak yaralayan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yavru köpek ise durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul’a gönderildi. Kuzey adı verilen köpek iyileşse bile bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 12:59 - Güncelleme: 02-07-2018 12:59

Sakarya Sapanca’da patileri ve kuyruğu kesik halde bulunup yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin acısı hâlâ tazeyken, bu kez Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vurulan 2 aylık yavru köpeğin gözyaşı yürek dağlamıştı.

3 gün önce bacaklarından vurulduğu tahmin edilen ve çok sayıda saçma yarası isabet eden yavru köpeğin yaraları, olay yerinde uzun süre kaldığı için kurtlandı. 

ZANLI YAKALANDI
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 aylık yavru köpek Kuzey'i av tüfeğiyle vurarak yaralayan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

BACAKLARINI KAYBETME RİSKİ VAR
Habertürk'te yer alan habere göre; Hayvanseverler tarafından bulunan köpek, hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan talihsiz yavru, durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul’a gönderildi. Kuzey adı verilen köpek iyileşse bile bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. 

''GÖZLERİNDEN YAŞ AKMIŞTI''
Kuzey’in bacaklarında ve göğsünde çok sayıda saçma olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlisi ve HAYTAP İl Temsilcisi Veysel Öğdür “Büyük acı çekmişti, gözlerinden yaş akmıştı. O durumu yüreğimizi sızlattı. Bunu yapan vicdansızlar insan olamaz. Vücudunda enfeksiyon fazla olduğu için müdahale yapılamıyor” dedi.

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