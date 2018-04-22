Gözü döndü kocasının cinsel organını kesti sonra öyle hareket yaptı ki...

RUSYA'nın Vasilyevo köyünde yaşayan 47 yaşındaki kadın, gece sarhoş şekilde eve gelip zorla ilişkiye girmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti. Mahkmeye çıkarılan kadının yaptığı hareket ise hayli ilginçti.
Rusya'nın Vasilyevo köyünde yaşayan 47 yaşındaki Lira Plaksina, gece sarhoş bir şekilde eve gelip kendisiyle zorla ilişkiye girmeye çalışan 44 yaşındaki eski kocasının cinsel organını mutfaktan aldığı bıçakla kesti. Mahkemeye çıkarılan Lira Plaksin isimli kadın, eski kocasının geç saatlerde evine girip kendisine şiddet uygulayarak cinsel ilişkiye girmek için zorladığını kendisini savunmak için kocasının cinsel organını kestiğini söyledi.
Mahkeme ise polisin yaptığı soruşturmada Lira Plaksin isimli 47 yaşındaki kadının eski kocasının cinsel organını kavga esnasında değil, adamın uyuduğu sırada kestiğini belirtti. Dört yıl hapis cezası alan kadın, fotoğrafını çeken gazetecilere eli ile öpücük işareti yaparak yaptığından pişman olmadığını söyledi.
4 yıl ceza alan ve pişman olmadığını belirten Lira Plaksin'in gazetecilere eliyle öpücük işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.
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