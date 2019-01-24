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Göztepe'de Ghilas şoku

Göztepe'de Ghilas şoku

Göztepe'de ilk yarıda lisansı askıya alınıp kulüp bulması istenen, devre arasında teknik direktör Kemal Özdeş'in isteği doğrultusunda affedilip kadroya dahil olan golcü Nabil Ghilas ciddi şekilde sakatlandı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 00:55 - Güncelleme: 24-01-2019 00:55

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü Bornova Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de ilk yarıda lisansı askıya alınıp kulüp bulması istenen, devre arasında teknik direktör Kemal Özdeş'in isteği doğrultusunda affedilip kadroya dahil olan golcü Nabil Ghilas ciddi şekilde sakatlandı. Antalya kampında aşırı kilolarıyla dikkat çeken ve taraftarlar tarafından sert şekilde eleştirilen Cezayirli futbolcunun sağ uyluk ön adalesinde zorlama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Ghilas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ghilas'ın uzun süre form tutamaması beklenirken, yönetimin yeni bir forvet almak için çalışmalara başladığı vurgulandı. Cikalleshi'nin de gitmesiyle hücumda alternatifleri oldukça azalan Göz-Göz sol bek takviyesi de yapacak. Takıma dönerken ücretinde indirim yapmayı da kabul eden Ghilas, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen hafta oynanan Antalyaspor deplasmanında yedek kulübesinde yer almıştı.

AGBENYENU İZMİR'DE
TRANSFERDE Sporting Lizbon'dan sol bek Lumor Agbenyenu ile prensipte anlaşan Göztepe, oyuncuyu İzmir'e getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilecek 23 yaşındaki Ganalı futbolcu herhangi bir aksilik olmazsa sezon sonuna kadar kiralanacak. Sol bek için Aziz Behich, Rahman Baba, Emilio İzaguirre, Tiago Pinto, Ali Adnan, Emre Taşdemir gibi futbolcularla görüşen Göztepe'de Agbenyenu'nun transfer listesinde en arka sıralarda olduğu ifade edildi. Görüştüğü diğer isimlerle anlaşamayan Göztepe'nin son çare olarak Sporting Lizbon'da sadece 1 maçta oynayabilen Agbenyenu'ya yöneldiği iddia edildi.

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Kaynak : DHA

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