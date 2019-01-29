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Göztepe geçen sezonu arattı

Göztepe geçen sezonu arattı

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Galatasaray'a da yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Göztepe, geçen sezonu arattı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 04:29 - Güncelleme: 29-01-2019 04:29

Tam 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk sezonunda toplam 11 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, bu sene ise daha 19. haftada aynı mağlubiyet sayısına ulaştı. İnişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (2), Galatasaray (2), Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Sivasspor müsabakalarından puan çıkaramadı. Göztepe geçen sezonun 19'uncu haftasında 31 puanı hanesine yazdırırken, 2018-19'da ise 22 puan toplayabildi. Gol yollarında da büyük sıkıntı yaşayan İzmir ekibi ilk sezonunda 32 kez fileleri havalandırırken bu sezon sadece 20 gol atabildi.

Elindeki forvet oyuncularından bir türlü verim alamayan sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana ileri uçta forma giyen Jerome, Cikalleshi, Ghilas ve Samed Ali takıma 3 gol kazandırırken bu gollerin tamamı İngiliz forvet Jerome'den geldi. Osmanlıspor'dan kiralanan Cikalleshi'yle devre arasında yollar ayrıldı, ilk yarıda lisansı askıya alınan Ghilas, teknik direktör Kemal Özdeş'in isteğiyle takıma döndü. Antalya kampında aşırı kilolarıyla dikkat çeken Cezayirli futbolcu idmanda sakatlandı ve en az 3 hafta takımdaki yerini alamayacağı açıklandı.

Yönetimin transfer sezonun bitimine 3 gün kala golcü arayışlarına başladığı bildirildi. Özdeş'in de Ghilas'ın yokluğunda forvete ihtiyaç duyduğunu başkan Mehmet Sepil'e ilettiği bildilirdi. Cuma günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Göz-Göz'de Poko cezalı, Gassama, Ngando, Berkan ve Traore sakat.

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Kaynak : DHA

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