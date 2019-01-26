Göztepe Galatasaray maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü mücadelenin 72. dakikasında Sinan Gümüş kaydetti. Göztepe, 57. dakikada Celso Borges ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 35'e çıkarırken, Göztepe 22 puanda kaldı.

İLK 11'LER



GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome.



GALATASARAY: Muslera, Maicon, Marcao, Mariano, Selçuk, Sinan, Linnes, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli.

GÖZTEPE: 0-1 :GALATASARAY

97' Ve maç bitti!

93' Sarı Kart Deniz Kadah

91' DİREK! Sağ kanada açılan topa Yasin gelişine sert vurdu. Seken top sol direkten döndü. Göztepe gole yaklaştı.

88' Oyuncu değişikliği hakkı olmayan Göztepe, sahada şimdi 10 kişi.

86' Gassama için sağlık görevlileri oyunda.

86' Göztepe'de Gassama yerde. Bir sakatlık geçiriyor.

85' Sol çizgide topu alan Onyekuru, yerden ortasını yolladı ama defans uzaklaştırdı.

83' ŞUT! Sağda topu alan Feghouli'nin şutunu kaleci Beto kornere çeldi.

80' TEHLİKE! Onyekuru gole yaklaştı. Önü boş kalan Onyekuru kaleye yöneldi. Boş pozisyonda sağ köşeye vurdu ve top az farkla auta gitti. Büyük bir fırsattı. Su birikintisi de iyi şut atmasına engel oldu.

77' TEHLİKE! Göztepe gole yaklaştı. Deniz Kadah kale önünde topu aldı. Sert vurdu. Son anda Mariano ayak koydu. Korner.

74' Bülent Yıldırım, golden sonra bir süre VAR odasıyla görüştü ancak karar değişmedi.

72' GOL Sinan Gümüş

68' TEHLİKE! Onyekuru bir anda ceza alanında topu aldı ancak zemin topu yavaşlatınca istediği açıyı bulamadı.

64' Göztepe Galatasaray defansına baskı yaptı. Poko, Marcao'dan topu almaya çalıştığı esnada rakibine faul yaptı.

57' Hakem Bülent yıldırım, VAR'a gitti ve Galatasaray ceza sahasında Maicon’un hava topunda elle müdahelesine penaltı kararı verdi. Ardından Göztepe'de Borges'in vuruşu auta gitti.

56' BORGES PENALTIYI KAÇIRDI!

55' BÜLENT YILDIRIM PENALTIYI VERDİ!

54' OYUN DURDU! Bülent Yıldırm, az önce Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyon için VAR'a gidiyor...

53' Serdar Gürler direkt kaleyi düşündü. Son olarak defansa çarpan top kornere gitti.

52' Göztepe şimdi tehlikeli bir bölgeden duran top kazandı. Serdar sağ kanatta topun başında.

48' BETO ÇIKARDI, ARDINDAN OFSAYT! Feghouli sağdan ortaladı. Arka direkte Onyekuru boş pozisyonda vurdu. Beto çıkardı. Akabinde ofsayt bayrağı da kalktı.

47' Ceza alanında topla buluşan Selçuk İnan, kaleye yüzünü dönemeyince topu kaptırdı.

D.A.İlk yarı bitti!

44' Sol çizgide topla buluşan Onyekuru'nun ortasını Sinan kontrol edemedi.

40' TOP GEÇMEDİ! Feghouli orta alanda boş pozisyonda topu aldı. Zemin onu biraz yavaşlattı. Ancak pasını atmayı başardı. Ara pasa Onyekuru hareketlendi. Defans araya girdi.

39' İlk yarıda normal sürede son 5 dakika.

38' YAN AĞLARDA! Göztepe etkili geldi. Serdar sağdan ortaladı. Arka direkte Halil dokundu. Top yan ağlarda kaldı.

32' TOP AĞLARDA AMA! Galatasaray orta alana yakın bölgeden serbest vuruş kullandı. Ortaya Maicon kafayı vurup golü attı ama ofsayt bayrağı havada...

27' ŞUT! Onyekuru solda Gassama'dan sıyrıldı. Kaleye açıyı buldu. Sağ köşeye vurdu. Beto golü önledi.

27' Galatasaray maçın başından bu yana istediği oyunu oynamakta zorlanıyor.

26' Göztepe sağdan korneri kullandı. Jerome ve Maicon yükseldi. Jerome kafayı vurdu. Ardından hakem Bülent Yıldırım faulü işaret etti.

24' Göztepe etkili geldi. Serdar'ın ortası sonrası ceza alanında karambol yaşandı. Jerome vuramadı. Defans uzaklaştıramadı. Boşta kalan topa son olarak Mariano dokundu.

19' Serdar Gürler sağdan ortaladı. Mariano göğsüyle dokundu. Top kendi kalesine yöneldi. Muslera köşeden son anda çıkardı.

17' Göztepe'de Serdar sağdan korneri kullandı. Defansta Maicon kafayla uzaklaştırdı.

16' SON ANDA! Jerome solda topu aldı ve boş alanı değerlendirdi. Ortasını yaptı. Marcao son anda kayarak topu uzaklaştırdı. Kritik bir pozisyondu.

12' Sağdan son çizgiye inen Serdar Gürler ortasını yolladı. Jerome dokunamadı. Akabinde hakem faulü işaret etti.

11' Selçuk, Ndiaye ile paslaşarak kullandı. Akabinde top Galatasaray yarı alanına kadar geldi.

9' Solda topu alan Onyekuru, rakibinden sıyrılıp ortasını yolladı. Son anda defans uzaklaştırdı.

7' Marcao'nun riskli geri pasında Muslera'ya baskı yapan Jerome topa dokundu, top soldan auta gitti.

5' Selçuk, soldan bindiren Onyekuru'ya doğru bir ara pas attı. Ancak Göztepe defansı pası kesmeyi başardı.

4' Sağdan gelen ortaya Reis kafayı vurdu, iyi yer tutan Muslera topun kontrolünü sağladı.

2' Bu arada zeminin belli bölümlerindeki su birikintileri dikkat çekiyor.

M.Ö: Maç başladı!