Göztepe Galatasaray maçı (CANLI) yayını

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi. Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.



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İLK 11'LER



GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome.



GALATASARAY: Muslera, Maicon, Marcao, Mariano, Selçuk, Sinan, Linnes, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli.



CEZALI: Alpaslan (Göztepe), Belhanda (Galatasaray)



SAKAT: Ghilas, Traore (Göztepe), Emre Akbaba (Galatasaray)ay)