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Göztepe Galatasaray maçı (CANLI) yayını

Göztepe Galatasaray maçı (CANLI) yayını

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Bornova İlçe Stadında Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 18:22 - Güncelleme: 26-01-2019 18:22

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi. Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome.

GALATASARAY: Muslera, Maicon, Marcao, Mariano, Selçuk, Sinan, Linnes, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli.

CEZALI: Alpaslan (Göztepe), Belhanda (Galatasaray)

SAKAT: Ghilas, Traore (Göztepe), Emre Akbaba (Galatasaray)ay)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Aslannnnn. 26 Ocak 2019 19:00 Haydi Aslanımmm 3 puan aşkına.

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