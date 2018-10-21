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Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Göztepe - Beşiktaş maçının canlı anlatımı İnternehaber'de... Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Adriano, Adem Ljajic ve Pepe İzmir'e getirilmedi. Kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida da Göztepe deplasmanında görev yapamıyor.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 18:04 - Güncelleme: 21-10-2018 18:55

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig heyecanı Göztepe - Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Deplasmanda oynadığı son üç maçta üstünlük sağlayamayan Beşiktaş, Göztepe'nin konuğu oluyor.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ

STAT: Bornova Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges, Poko, Halil, Castro, Yasin, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

4 YILDIZ İZMİR'DE YOK

Milli maç arasına 8. haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak giren siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Adriano, Adem Ljajic ve Pepe İzmir'e getirilmedi.

Öte yandan Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel ise Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

49. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İzmir'de 3-1, İstanbul'da da 5-1'lik skorlarla kazandı.

BEŞİKTAŞ SON 21 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11'ini kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002'deki randevuda yenildi.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İzmir'de 25. kez karşılaşıyor. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı. Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

SON 10 MAÇTA 48 GOL ATILDI

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maçta filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 48 randevu içinde en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.

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