'Gözlüksüz çıkmam' dedi genç mankenlere taş çıkardı

Daha önce verdiği bir röportajda “Bir Yahudi olarak Türkiye’de güvendeyim” diyen ünlü şarkıcı Linet, önceki gün X Beach’te objektiflere takıldı. Hafta boyunca Bodrum ve Çeşme’de sahneye çıkan Linet, önceki gün X Beach’teydi. Sahne yorgunluğunu denizde atan şarkıcı, denize girmesine rağmen güneş gözlüğünü çıkarmadı.
TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI: Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, gün boyu denize girip, güneşlendi. Konser yoğunluğunu dinlenerek atan Linet’in suya güneş gözlüğüyle girmesi dikkatlerden kaçmadı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran 43 yaşındaki sanatçı, fit ve düzgün vücudu ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
Öte yandan Linet, Bülent Kaya ile bir süredir aşk yaşadığına dair yapılan haberlerin ve bu aşkın belgelendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı; “Sayın Bülent Kaya ile işaret edildiği gibi bir aşk yaşamadım. İlgili kişiyle profesyonel iş ilişkisi dışında hiçbir ilişkim yoktur. Gazeteye sunulan haberlerin yanlış istihbarat sonucunda yapıldığı kanısındayım. Bu yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım”
İşte Linet'in tatilinden kareler...
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