Gözleri şaşı etti! Cesur dekoltesiyle geceye damga vurdu

Sports Illustrated'ın her yıl geleneksel olarak hazırladığı bikini özel sayısının tanıtımı New York'ta yapıldı. 34 yaşındaki Tabria Majors, giydiği kırmızı kıyafetle ilgi odağı oldu.

Gözleri şaşı etti! Cesur dekoltesiyle geceye damga vurdu

Sports Illustrated'ın her yıl geleneksel olarak hazırladığı bikini özel sayısının tanıtımı New York'ta yapıldı. Geceye Kate Upton, Tabria Majors, Danielle Harrington, Ashley Graham, Olivia Culpo gibi özel sayı için poz veren modeller katıldı. Onların yanı sıra daha önce bikini özel sayısı için objektif karşısına geçen modeller de geceydi. Gecenin en çok ilgi çeken katılımcılarından biri de bu yıl kadroda sayıları daha fazla olan büyük beden modellerden biri olan Tabria Majors oldu. 34 yaşındaki Majors, giydiği kırmızı kıyafetle ilgi odağı oldu.

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Gözleri şaşı etti! Cesur dekoltesiyle geceye damga vurdu

1.78 cm boyunda olan Majors yaklaşık 90 kilo ağırlığında olan Majors'ın bu yıl Sports Illustrated'ın bikini özel sayısı için poz vereceği açıklandığında moda dünyası hareketlenmişti. Majors, daha önce aynı özel sayı için poz veren Ashley Graham ile birlikte son dönemin en gözde büyük beden modellerinden biri olarak nitelendiriliyor.

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Gözleri şaşı etti! Cesur dekoltesiyle geceye damga vurdu

İşte geceden kareler...

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Gözleri şaşı etti! Cesur dekoltesiyle geceye damga vurdu

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