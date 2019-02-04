Gözler TÜİK'te enflasyon rakamlarına dakikalar var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da açıklayacak.
Öte yandan enflasyon rakamlarında uzun zamandır iyi haber geliyor. Düşüşte olan enflasyon oranları aralık ayında TÜFE'de yüzde 0.40 ÜFE'de yüzde 2.22 düşmüştü. Yıllık bazda TÜFE yüzde 20.30, ÜFE ise yüzde 33.64 olarak gerçekleşmişti.
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