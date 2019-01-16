Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında faizi arttıracak mı?

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Dolar dünü 5.44 seviyesinde tamamlarken Dolar/TL kuru Çarşamba gününe 5.42 seviyelerinde başladı. Avro/TL kuru ise 6.19.

Uzmanlara göre ise faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor. Bloomberg HT’ye konuşan ekonomist Güldem Atabay "Beklentilere bakınca bazı ekonomistler 50 baz puan kadar indirim bekliyor ama bu indirim doğru olmayacaktır" dedi.

ENFLASYON İNMİŞKEN...

Merkez Bankası'nın açıklama metninde yer alan ifadelerin öneml, olduğuna değinen Atabay "Enflasyon %25'ten 20'ye inmişken, ekonomi daralma sinyalleri verirken piyasada ilk çeyrekte indirim gelir mi endişesi var. Buna yönelik mesaj verirse TL üzerinde oynaklık artacaktır" diye konuştu.

SABİT KALACAK

Dünya gazetesine göre de ekonomistler Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihale faizinin sabit bırakılacağı tahmininde bulunuyor.

Doların gözü faiz kararında dolar güne nasıl başladı?