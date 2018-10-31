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Gözler Merkez Bankasında! Enflasyon rakamları merakla bekleniyor

Gözler Merkez Bankasında! Enflasyon rakamları merakla bekleniyor

Merkez Bankası’nın sabah saat 10:00’da açıklayacağı enflasyon tahmin rakamları merakla bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 00:45 - Güncelleme: 31-10-2018 00:45

Merkez Bankası’nın merakla beklenen enflasyon tahminleri yarın (çarşamba) açıklanacak. Yılda 4 kez enflasyondaki gelişmelerin ve tahminlerin paylaşılması amacıyla Merkez Bankası tarafından düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nın sonuncusu yarın saat 10.30'da yapılacak.

YIL SONU YÜZDE 6.5 ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ
Bu kapsamda 2018'de gerçekleştirilen toplantıların ilkinde, enflasyon orta noktasının yıl sonunda yüzde 7,9 olarak gerçekleşeceğinin, 2019 sonunda ise yüzde 6,5'e gerileyeceğinin öngörüldüğü açıklanmıştı. Nisan ayında ikincisi yapılan bilgilendirme toplantısında ise bu oranların sırasıyla yüzde 8,4 ve yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirilmişti.

İSTİKRAR YÜZDE 5'TE OLACAK
Temmuz ayında açıklanan Enflasyon Raporu'nun üçüncüsünde ise enflasyonun 2018 sonunda yüzde 13,4 düzeyinde gerçekleşeceği, 2019 sonunda yüzde 9,3'e ve 2020 sonunda yüzde 6,7'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiği belirtildi.

TAHMİNLER YEP'E YAKLAŞACAK

Özellikle döviz kurunda oynaklığın arttığı ağustos ayı sonrasında enflasyondaki gelişmeler piyasaların odak noktasına yerleşirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 20 Eylül'de açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) enflasyon tahminleri 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 ve 2021 için yüzde 6,0 olarak yer aldı.

Tüm bu gelişmeler sonrasında yarın açıklanacak enflasyon raporunda tahminlerin, YEP'de bulunan rakamlara yaklaşacağı tahmin ediliyor.

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