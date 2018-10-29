Gözler Beşiktaş'a çevrildi! Rizespor maçında 5 önemli eksik

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı hüzünlü bir şekilde mağlubiyetle kapatmasının ardından gözler Beşiktaş'a çevrildi. Bu akşam evinde Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş cephesinde önemli eksikler bulunsa da taraftarın gözü galibiyetten başkasını görmek istemiyor.

Lens yok Adriano belirsiz

Beşiktaş'ta Jeremain Lens sarı kart cezalısı olduğundan bu akşam forma giyemeyecek. Adriano'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

4 yıldız isim sakat

Galatasaray'ın sakatlıklarla uğraştığı bu dönemde Beşiktaş'ta aynı durumdan muzdarip görünüyor. Takımda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic ve Pepe, Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş son 4 maçında galibiyet alamadı

Son 4 resmi maçında galibiyeti olmayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynadığı son 5 lig maçını ise kazanmayı başardı.