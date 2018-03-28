Gözde Kansu kimdir ünlü kaynayan instagram paylaşımı olay oldu!

Gözde Kansu'nun instagramda paylaştığı fotoğraf kısa sürede olay oldu. 1988 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çekilen ve içinde Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin olduğu fotoğraf büyük beğeni aldı.

Oyuncu Gözde Kansu, sosyal medya hesabından üniversite yıllarından bir fotoğraf paylaştı. Kansu'nun "Aynı geminin tayfaları... Bir yola çıkıp sahneden tozunu eksiltmeyenin, emekçinin, seyircinin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi" notunu düştüğü fotoğraf takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

YOK BÖYLE BİR KADRO: Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu. 1998 yılında çekilen fotoğrafta, Gözde Kansu ile Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu, Selin Türkmen, Engin Altan Düzyatan, Öner Erkan ve Burak Altay gibi isimleri gören takipçileri "Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması" yorumunda bulundu.

GÖZDE KANSU KİMDİR: Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Türk oyuncudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır. Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.