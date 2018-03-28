  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gözde Kansu kimdir ünlü kaynayan instagram paylaşımı olay oldu!

Gözde Kansu kimdir ünlü kaynayan instagram paylaşımı olay oldu!

Gözde Kansu kimdir, aslen nereli ve Gözde Kansu'nun instagram hesabı ne soruları bir anda gündem oldu. Gözde Kansu'nun instagram hesabına koyduğu içinde Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin olduğu paylaşımı kısa sürede konuşulmaya başladı. 1998 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çekilen fotoğraf büyük ilgi gördü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-03-2018 13:20 - Güncelleme: 28-03-2018 13:00

Gözde Kansu'nun instagramda paylaştığı fotoğraf kısa sürede olay oldu. 1988 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çekilen ve içinde Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin olduğu fotoğraf büyük beğeni aldı.

Oyuncu Gözde Kansu, sosyal medya hesabından üniversite yıllarından bir fotoğraf paylaştı. Kansu'nun "Aynı geminin tayfaları... Bir yola çıkıp sahneden tozunu eksiltmeyenin, emekçinin, seyircinin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi" notunu düştüğü fotoğraf takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

YOK BÖYLE BİR KADRO: Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu. 1998 yılında çekilen fotoğrafta, Gözde Kansu ile Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu, Selin Türkmen, Engin Altan Düzyatan, Öner Erkan ve Burak Altay gibi isimleri gören takipçileri "Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması" yorumunda bulundu.

GÖZDE KANSU KİMDİR: Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Türk oyuncudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır. Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gözde Kansu kimdir ünlü kaynayan instagram paylaşımı olay oldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro