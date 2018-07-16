Gözaltındaki 'Kedicikler'in talepleri şaşırttı

Adnan Oktar operasyonu kapsamında gözaltına alınan kadınların çoğunun, doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu öne sürerek hastaneye yatmak istediği ortaya çıktı.

Gözaltındaki 'Kedicikler'in talepleri şaşırttı

Adnan Oktar operasyonu kapsamında gözaltına alınan kadınların çoğunun, doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu öne sürerek hastaneye yatmak istediği ortaya çıktı.

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Gözaltındaki 'Kedicikler'in talepleri şaşırttı

Adnan Oktar ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlarken, gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatmak istedikleri ortaya çıktı.

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Gözaltındaki 'Kedicikler'in talepleri şaşırttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi.

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Gözaltındaki 'Kedicikler'in talepleri şaşırttı

Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

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