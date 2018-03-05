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Gözaltındaki 'Çerkez Cengiz' serbest kaldı

Gözaltındaki 'Çerkez Cengiz' serbest kaldı

"Abdestsiz sokağa çıkmayın, yakında kıyamet kopacak' diyen 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 20:57 - Güncelleme: 05-03-2018 00:11

İSTANBUL'da bir adamıyla birlikte Beykoz'daki evinde gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu dün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken tehditler savurması dikkat çeken 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, "Ben örgüte silah yardımı filan yapmadım. Hiç suçum yok. Kardeşlerimin hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim. Her şeyim yasal benim” diyerek tehditler savurması dikkat çekti.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şıklaroğlu, haftada bir gün polis merkezine giderek imza atacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • güçlü Türkiye 05 Mart 2018 00:10 adamcılık,silahlar ele geçirme,tehditler bu ne ya nerede yaşıyoruz,burası muz cumhuriyeti değil,bunca işimiz varken birde çete mafya bozuntuları çıkıyor,hele şu sular bi durulsun sıra o meydanı boş bulanlara gelecek.

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