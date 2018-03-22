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Gözaltına alınan Sarkozy'nin ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Sarkozy'nin ifadesi ortaya çıktı

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında yapılan polis sorgusunda "Bu iftiralar 2012'den beri hayatımı cehenneme çevirdi" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 11:21 - Güncelleme: 22-03-2018 11:21

Salı günü yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Sarkozy'nin polis ifadesinde söylediği sözler ortaya çıktı. Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre hakkında, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, polis sorgusunda 'bu iftiralar hayatımı cehenneme çevirdiği' dediği belirtildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ: Sarkozy Libya ile para alışverişini reddederken herhangi bir maddi delil olmadan suçlandığını iddia etti.

Sarkozy’nin zaferle çıktığı 2007’deki seçim kampanyasında Libya’nın rolüne ve olası kural dışılıklara yönelik ilk soruşturmayı 2012’de yayımlanan bir belge ateşlemişti. İlk soruşturma ise 2013’te başlatılmıştı. 2016’da da Ziad Takieddine adında bir aracı, 2006 sonu ile 2007 başı arasında Trablus’tan Paris’e 5 milyon Euro nakit para taşıdığını teyit etti. Bu paranın, önce dönemin İçişleri Bakanı Claude Gueant’a ardından Sarkozy’ye iletildiği de aynı aracı tarafından açıklandı.

Takieddine tarafından yapılan açıklamalar, 2012’de o dönem Libya askeri istihbarat biriminin başındaki Abdallah Senouissi’nin beyanları ve dönemin Petrol Bakanı Choukri Ghanem’in notlarıyla örtüştüğünden Sarkozy’nin etrafındaki çember de iyiden iyiye daraldı.

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