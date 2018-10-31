Gözaltına alınan Murat Başoğlu perişan halde burnuna ne oldu şok görüntüleri

BODRUM'da eski eşi Hande Bermek'in şikayetiyle gözaltına alınan Murat Başoğlu'nun adliyeye sevkinde çekilen görüntüleri şoke etti.

Gözaltına alınan Murat Başoğlu perişan halde burnuna ne oldu şok görüntüleri

BODRUM'da olaylı sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Murat Başoğlu öğle saatlerinde adliyeye sevkedilirken objektiflere takılan görüntüsüyle şaşkına çevirdi. Saçı sakalı birbirine giren Murat Başoğlu yaşlanmış ve çökmüş haliyle dikkat çekti. İşte Murat Başoğlu'nun hırpalanmış hali ve olayın detayları.

117
Gözaltına alınan Murat Başoğlu perişan halde burnuna ne oldu şok görüntüleri

BUGÜN GÖZALTINA ALINDI : Sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve evine zorla girdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Eski eşinin yanında çalışan hizmetliyi de darp eden Murat Başoğlu yaşanan arbede sonrasında hastanelik oldu. Hem Murat Başoğlu hem de darp ettiği hizmetli Emre Sönmez hastaneden rapor aldılar. Hande Bermek'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Murat Başoğlu jandarmadaki songusu sonrasında adliyeye sevkedildi.

217
Gözaltına alınan Murat Başoğlu perişan halde burnuna ne oldu şok görüntüleri

DAYAK YEMİŞ SAÇ SAKAL KARIŞMIŞ : Murat Başoğlu'nun adliye girişinde çekilen görüntüleri herkesi şaşırttı. Bir dönemin en yakışıklı sunucusu olarak gösterilen Murat Başoğlu yaşlanmış ve çökmüştü.

317
Gözaltına alınan Murat Başoğlu perişan halde burnuna ne oldu şok görüntüleri

BURNUNA NE OLDU? : 50 yaşında olan Murat Başoğlu'nun burnu da bandajlıydı. Hande Bermek'in evine girmek isterken engellenen Başoğlu, Emer Sönmez ile kavgada yaralanıp hastanelik olmuş. Saçı sakalı birbirine giren Murat Başoğlu, elleri kelepçeli olarak medyadan yüzünü saklamaya çalıştı.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro