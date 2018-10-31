Gözaltına alınan Murat Başoğlu perişan halde burnuna ne oldu şok görüntüleri

BODRUM'da eski eşi Hande Bermek'in şikayetiyle gözaltına alınan Murat Başoğlu'nun adliyeye sevkinde çekilen görüntüleri şoke etti.

BODRUM'da olaylı sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Murat Başoğlu öğle saatlerinde adliyeye sevkedilirken objektiflere takılan görüntüsüyle şaşkına çevirdi. Saçı sakalı birbirine giren Murat Başoğlu yaşlanmış ve çökmüş haliyle dikkat çekti. İşte Murat Başoğlu'nun hırpalanmış hali ve olayın detayları. Twitter

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BUGÜN GÖZALTINA ALINDI : Sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve evine zorla girdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Eski eşinin yanında çalışan hizmetliyi de darp eden Murat Başoğlu yaşanan arbede sonrasında hastanelik oldu. Hem Murat Başoğlu hem de darp ettiği hizmetli Emre Sönmez hastaneden rapor aldılar. Hande Bermek'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Murat Başoğlu jandarmadaki songusu sonrasında adliyeye sevkedildi. Twitter

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DAYAK YEMİŞ SAÇ SAKAL KARIŞMIŞ : Murat Başoğlu'nun adliye girişinde çekilen görüntüleri herkesi şaşırttı. Bir dönemin en yakışıklı sunucusu olarak gösterilen Murat Başoğlu yaşlanmış ve çökmüştü. Twitter

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