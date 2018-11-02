Göz kaşıntısının sebebleri nelerdir tedavisi için ne yapılmalı?

Gözlerdeki kaşıntı bir çeşit alerjiden genellikle kaynaklanır. Polen, toz ve hayvan kepeği gibi tahriş edici bir madde (alerjen) göz çevresindeki dokularda histamin adı verilen bileşiklerin salınmasına neden olur, bu da kaşıntı, kızarıklık ve şişlik ile sonuçlanır.

GÖZ KAŞINTISININ NEDENLERİ?

Bazı tıbbi durumlar kaşıntılı gözlere ve beraberindeki diğer semptomlara neden olabilir. Bunlar:

1- Atopik keratokonjonktivit

Bu kornea ve konjunktivanın (gözün ön tarafını örten zar) iltihaplanmasıdır. Bu, bir kişinin spesifik bir alerjene anormal alerjik reaksiyona genetik olarak yatkın olduğu bir durumdur. Bu tıbbi rahatsızlığı olan kişiler, ortalama antikor düzeyinden daha yüksek değerler üretirler ve bunlar tüm yıl boyunca onları etkileyebilir.



Koşul tedavi edilmediği takdirde aşağıdaki belirtiler oluşabilir:

–Ülserler

–Yara

–Katarakt

–Keratokonus, korneada gelişir ve gelişmesi için koni şeklinde bir çıkıntıya neden olur.

–Kornea vaskülarizasyonu, kan damarlarının korneaya doğru uzandığı yer.

2- Vernal keratokonjonktivit (VKK)

Vernal keratokonjonktivit (VKK); kronik, bilateral ve mevsimsel alevlenmeler ile seyreden oküler yüzeyin allerjik inflamasyonudur. Çocuklarda ve erkeklerde daha sık görülür. Kaşıntı, fotofobi, yanma ve sulanma en sık görülen semptomlarıdır.

3- Alerjik konjunktivit

Alerjik konjunktivit, gözü kapatan iç zar bir alerjen tarafından tahriş olduğunda ortaya çıkar. Bu alerjik reaksiyonun bazı yaygın nedenleri şunlardır:



–Polenler

–Çimenler

–Küfler

–Evcil hayvan kepeği

–Toz

–Toz akarları

–Makyaj, losyon veya kontakt lens solüsyonu gibi tahriş edici maddeler.

4- Atopik dermatit

Alerjik egzama olarak da adlandırılan atopik (genetik yatkınlığın sebep olduğu) dermatit; diğer atopik hastalıklara (burun ve gözün eş zamanlı iltihaplanmasıyla ortaya çıkan alerjik rinokonjonktivit ve/veya bronşiyal astım) sahip ailelerde sıklıkla görülen, kaşıntılar ve kızarıklıklarla kendini gösteren alerjik bir deri hastalığıdır. Göz çevresindeki cildi ve vücudun diğer kısımlarını tahriş edebilir.

5- Göz kuruluğu

Göz nemi ve yağlamayı kaybettiğinde, gözlerde kuruma oluşabilir. Bunun sonucu gözde iltihap ve kaşıntı ortaya çıkar.



6- Meibomian bezi disfonksiyonu

Meibomian bezleri, üst ve alt göz kapaklarında bulunur ve yağ salgılanmasından sorumludur. Bu bezler bloke olduğunda veya anormal bir şekilde geliştiğinde, göz tarafından üretilen gözyaşları nemi korumak için gerekli olan yağı yeterli miktarda içermez.

7- Blefarit

Bu, stafilokokal bakteriler ve muhtemelen göz kapağı akarları tarafından üretilen antijenlere yanıt olarak göz kapaklarının iltihaplanmasına neden olan bir durumdur.

8- Kontakt lens kaynaklı konjunktivit

Kontakt lens kullananlar kontakt lens kullanımından kaynaklanan bir enfeksiyon yaşayabilirler. Bazen kornea hasar görebilir ve yaralanabilir.

9- Korneanın çizilmesi

Kornea gözün en dışta kalan ve şeffaf olan bölümüdür. Gözün ön yüzeyi korneanın çizilmesiyle göz hasar alabilir. Bu sorun bir maddenin göze sert bir teması ya da bir göz enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu çizik gözü her kırpışınızda rahatsızlık verir ve gözde iltihaba, kaşıntıya neden olur.

10- Dev papiller konjonktivit

Bu göz rahatsızlığı genellikle bir tür alerjik reaksiyon ile ilişkilidir ve göz kapaklarının altında büyük şişlikler olarak mevcut olabilir.

Nedenleri

– VKC

– Atopik keratokonjonktivit

– Kontakt lens kullanımı

– Yapay göz kullanımı

– Bulaşıcı konjonktivit

GÖZ KAŞINTISININ TEDAVİSİ

En etkili göz kaşıntısı tedavileri, kaşıntıya sebep olan nedenlerle alakalıdır. Gözlerdeki kaşınma belirtileri yapay gözyaşları veya alerji göz damlaları ile hafifletilebilir. Fakat çoğu durumda, rahatlama sağlamak için reçeteli göz damlaları veya ağızdan ilaç kullanımı gerekebilir. Bazı ilaçlar da özellikle semptomlar mevsimsel alerjilere bağlı ise, alerjiye daha az eğilimli hale gelmenize yardımcı olabilir.

Soğuk ve nemli bez

Gözleriniz kapalıyken temiz, soğuk ve nemli bir bez sürmek de kaşınan gözlerin şiddetini hafifletebilir.

Çeşitli ilaç kullanımı

Birkaç farklı ilaç türü, oküler kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir, ancak sadece doktorunuz hangi tedavi veya tedavi kombinasyonlarının sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bilecektir. Bazı durumlarda, gözlerdeki kaşıntı yapay gözyaşları veya alerji damlaları ile tedavi edilebilir. Ancak diğerlerinde, ayrıca bir antibiyotik, bir anti-enflamatuar ilaç ve / veya özel göz kapağı temizleme ürünleri gerekebilir.

Gözlerinizi asla ovalamayın!

Her şeyden önce, cazip olsa da, gözlerinizi asla ovalamayın. Sürtünme, kaşınmayı daha da kötüleştiren daha fazla histamin salgılar. Gözlerinizi çok kuvvetli bir şekilde ovuşturmak korneal aşınmaya neden olabilir veya göz enfeksiyonuna yol açabilecek gözlere bakteri sokabilirsiniz.