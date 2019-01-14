Göz hastalıklarından korunmak için bunları yapın

Göz sağlığı için yapılması gerekenleri gözün kendisini korumak için yapılması gerekenler, göz kapaklarını korumak için yapılması gerekenler, gözyaşı sistemini, kanal sistemini, gözyaşı bezlerini korumak için yapılması gerekenler olarak ayrı ayrı sınıflandırabiliriz.

Genel olarak en çok önereceğimiz şey, ultraviyole gözlerimize çok zararlıdır dolayısıyla gözlerimizi güneşten korumamız gerekiyor. Her zaman yaz, kış, ilkbahar, sonbahar demeden mutlaka güneş gözlüğü takmamız lazım bu hem göz kapaklarımız için, gözyaşı bezlerimiz için ve gözün kendisi için iyi bir koruma olacaktır.

Güneş gözlüğü, kadınlar için makyaj malzemelerinin kaliteli ve iyi olması, gözün etrafında ve göz kapaklarında kullanılan dermo kozmetiklerin iyi seçilmesi ve iyi temizlenmesi, kontak lens kullanıcıları için mutlaka hijyenine uygun olarak kullanılması ve zamanında çıkarılması ve aslında en önemlisi herhangi bir problem olduğunda konunun uzmanına süratle başvurulması önerilebilir.



