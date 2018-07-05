Göz göre göre kendini astı! Eski manken hayatını kaybetti

Bir süredir depresyon, stres kontrolü ve alkol tüketimi konularında sorunlar yaşayan eski manken, 12 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu. Bir süredir depresyon ve alkol tedavisi alan modelin, yardım çığlıklarına kimse yanıt vermedi.

Bir süredir depresyon, stres kontrolü ve alkol tüketimi konularında sorunlar yaşayan eski manken, 12 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu. Bir süredir depresyon ve alkol tedavisi alan modelin, yardım çığlıklarına kimse yanıt vermedi. Twitter

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44 yaşındaki eski manken Monica McDermott, şöhret günlerinin geride kalmasının ardından, depresyon ve stres kontrolü konularında yaşadığı sorunları aşabilmek için alkole sığındı. Ancak alkol yine çare olmadı ve Monica McDermott zaman geçtikçe batağa saplandı.



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Aralık ayında 12 yaşındaki oğlu elindeki şampanya şişesini alınca odasına çıkan kadın, kendisini astı. Bir süre sonra odasına çıkan oğlu ambulans çağırsa da, McDermott günler süren yaşam mücadelesinin ardından öldü. Twitter

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