Göz göre göre kendini astı! Eski manken hayatını kaybetti

Bir süredir depresyon, stres kontrolü ve alkol tüketimi konularında sorunlar yaşayan eski manken, 12 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu. Bir süredir depresyon ve alkol tedavisi alan modelin, yardım çığlıklarına kimse yanıt vermedi.

Göz göre göre kendini astı! Eski manken hayatını kaybetti

Bir süredir depresyon, stres kontrolü ve alkol tüketimi konularında sorunlar yaşayan eski manken, 12 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu. Bir süredir depresyon ve alkol tedavisi alan modelin, yardım çığlıklarına kimse yanıt vermedi.

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Göz göre göre kendini astı! Eski manken hayatını kaybetti

44 yaşındaki eski manken Monica McDermott, şöhret günlerinin geride kalmasının ardından, depresyon ve stres kontrolü konularında yaşadığı sorunları aşabilmek için alkole sığındı. Ancak alkol yine çare olmadı ve Monica McDermott zaman geçtikçe batağa saplandı.

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Göz göre göre kendini astı! Eski manken hayatını kaybetti

Aralık ayında 12 yaşındaki oğlu elindeki şampanya şişesini alınca odasına çıkan kadın, kendisini astı. Bir süre sonra odasına çıkan oğlu ambulans çağırsa da, McDermott günler süren yaşam mücadelesinin ardından öldü.

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Göz göre göre kendini astı! Eski manken hayatını kaybetti

GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜ; Adli tıp, konu hakkındaki raporunu kamuoyuna yeni açıkladı. Rapora göre, eski model yardım çığlığını İngiltere’nin Cheshire bölgesinden dünyaya duyurmak istiyordu. Uzmanlar, Monica McDermott’un kesin bir şekilde ölmek istediğine dair yeterli bulguyu göremediklerini ifade etti.

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