Göz çevresinde en yaygın görülen sorunlar nelerdir?

Göz çevresi sorunlarında gevşeme ve sarkmada çok ciddi bir problemdir. Zaman içinde esnekliğini kaybeden cildimiz göz kapaklarımızın ağırlaşmasına ya da gözaltımızda başka uygulamalarla düzelmeyen kırışıklıklara neden olmakta olduğunu vurgulayan Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman cevapla.tv'ye anlattı.

Alttan ultrason yardımıyla yapılan bir yöntemle göz çevreniz ısıtılarak üzerinizdeki tişörtün gömleğin yüksek sıcaklıkta verdiği yanıta benzer şekilde küçültülebilmektedir. Biz bunu yukarıdan da özel lazerlerle destekleyerek ameliyatsız olarak göz çevresindeki gevşeme, sarkma ve başka yöntemlere yanıt vermeyen kırışıklıklarınızın tedavi edilebileceğini gösterip bu tedavilerle de sizin kendi iyi hissedebileceğinizi ve sosyal hayatınızda başarılı olacağınızı biliyoruz.

Kaynak: cevapla.tv