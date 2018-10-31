Göz altı torbaları neden oluşur nasıl giderilir?

Göz altı torbaları çoğu hastalarda yapısal olarak gözlere zarar vermesede görüntü olarak hastaları rahatsız eden bir durumdur. Peki Göz altı torbaları nasıl giderilebilir? Dünya Göz hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İskender Alkın Solmaz yanıtladı.

Alkın, "Oküloplastik cerrahi göz biliminin göz kapakları, gözyaşı yolları ve orbita (göz çukuru) hastalıklarıyla ilgilenen branşıdır. Okuloplasti bölümünde göz torbalarının alınmasından protez göze, göz içi tümör ameliyatlarından, kırışıklık tedavisine kadar her türlü tedavi ve estetik cerrahi uygulamaları gerçekleştirilmektedir." şeklinde konuştu.