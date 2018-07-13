Görünüşü yabancı ama Türkiye'de yetişiyor cinsel gücü arttırıyor!

Doğan mucizilerine tanık olduğumuda her seferinde şaşmadan edemiyoruz. Onlardan biri de, gördüğünüzde yenmeyeceğini düşündüğünüz ancak büyük bir şifa kaynağı olan dikenli incir. Latince adıyla Opuntia ficus-indica, çok sıcak kurak bölgelerde yetişebilen bir kaktüs türü. Özellikle görünüşü size çok yabancı gelebilir ama yetiştirilip satıldıkları bölgede, birer geçim kaynağı.
Ülkemizde Antalya, Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip illerde yetişen dikenli incir(Hint inciri) faydaları ile sizleri şaşırtacak. Frenk yemişi, kaktüs meyvesi gibi isimlerle de anılan dikenli incirin en önemli faydaları neler, gelin birlikte göz atalım.
Cildi güzelleştiriyor; Cildi güzelleştirme özelliği ile dikkat çeken dikenli incir kırışıklar ile savaşmada da oldukça etkili bir meyve. Araştırmacılara göre dikenli incir cilt güzelliğine olan etkisinde aloe veradan daha etkili bile olabiliyor.Dikenli incirin özellikle göz altı şişlikleri için kullanımı yaygın.
Cinsel performansı arttırıyor; Cinsel performans arttırıcı etkisi olan dikenli incir bu özelliği sayesinde bazı bölgelerde cisel gücü arttıran ilaç olarak kullanılıyor. Cinsel performansınız üzerinde arttırıcı bir etki yaratan dikenli inciri bunun için düzenli olarak tüketmeniz gerekiyor.
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