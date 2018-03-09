Görüntüsü ortaya çıktı! Ankara'yı korkutan patlamanın hemen öncesi...

ANKARA Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Vergi Dairesi Başkanlığına patlayıcıların konulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüsü ortaya çıktı! Ankara'yı korkutan patlamanın hemen öncesi...

Ankara’da 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.05'te Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, şüpheli E.E. tekerlekli valizle binanın arka tarafına geldiği ve bina sütunlarından birine patlayıcıyı bıraktıktan sonra ayrıldığı görülüyor. Patlamanın faili E.E., olaydan belli bir süre sonra Osmaniye’de ölü olarak ele geçirilmişti.

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Görüntüsü ortaya çıktı! Ankara'yı korkutan patlamanın hemen öncesi...

1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.05'te Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bina çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı.

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Görüntüsü ortaya çıktı! Ankara'yı korkutan patlamanın hemen öncesi...

Söz konusu kamera kayıtlarına, şüpheli Ersen Ertogan'ın tekerlekli valizle vergi dairesinin arka tarafına geldiği ve bina sütunlarından birine patlayıcıyı bıraktıktan sonra ayrıldığı yansıdı.

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Görüntüsü ortaya çıktı! Ankara'yı korkutan patlamanın hemen öncesi...

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