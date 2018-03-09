Görüntüsü ortaya çıktı! Ankara'yı korkutan patlamanın hemen öncesi...

Ankara’da 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.05'te Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, şüpheli E.E. tekerlekli valizle binanın arka tarafına geldiği ve bina sütunlarından birine patlayıcıyı bıraktıktan sonra ayrıldığı görülüyor. Patlamanın faili E.E., olaydan belli bir süre sonra Osmaniye’de ölü olarak ele geçirilmişti.