Görüntüleri kim sızdırdı? Mustafa Ceceli sonunda sessizliğini bozdu!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar arasındaki ilişki gündeme bomba gibi düşmüştü. Cengiz Semercioğlu'nun köşesinde duyurduğu iddianın gerçekliği ortaya çıkan video görüntüleriyle kanıtlanmıştı. Sinem Gedik ve İntizar cephesinin yaptığı açıklamalardan sonra uzun süredir sessiz kalan Mustafa Ceceli bugün sosyal medya hesabından "vicdanlarınıza duyurumdur" notuyla paylaştığı açıklamasıyla suskunluğunu bozdu! İşte Mustafa Ceceli'nin o açıklaması...

Kişilerin yönelimleri asla benim meselem olmadı, olamaz da. Beni ilgilendiren tek mesele küçücük evladımın psikolojik gelişimi ve travmalarıdır. Bu nedenle 3 Temmuz'da, içinde bulunduğum şok edici duruma rağmen en sağlıklı çözüm yolu olarak yargıya başvurdum ve velayet davası açtım."