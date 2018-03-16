Görüntülerden tespit edildi: Metroda yakalandı!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Pazartesi günü Bostancı Metro İstasyonu çıkışında, K.P. isimli kadının hakarete uğramasına ilişkin Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.
GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ: Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen A.M., Altunizade Metro İstasyonunda yakalandı.
Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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