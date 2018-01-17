Görüntü bugün çekildi İncirlik'te neler oluyor

Körfez Savaşı'nda aktif rol oynayan ve halen Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin uçakları ile insansız hava araçları bulunan ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde, ilk önce Hollanda Patriot füze savunması sistemi kurmuş, bu ülke görevi 2015'te İspanya'ya devretmişti.