Görüntü bugün çekildi İncirlik'te neler oluyor

Görüntü bugün çekildi İncirlik'te neler oluyor

Suriye tarafından gelebilecek olası füze ve uçak saldırısı tehdidine karşı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne kurulan Patriot füze savunma sistemi hala aktif olarak görev yapıyor.

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Görüntü bugün çekildi İncirlik'te neler oluyor

Türkiye'nin NATO'dan talep etmesiyle 2013'te Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e kurulan Patriot Hava Savunma Sistemleri, Suriye'den bölgeye gelebilecek hava saldırısına karşı konuşlandırıldı. ABD'lilerin Gaziantep'e, Almanların ise Kahramanmaraş'a kurduğu füze sistemleri görev süresi sona erince ülkelerine döndü.

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Görüntü bugün çekildi İncirlik'te neler oluyor

Körfez Savaşı'nda aktif rol oynayan ve halen Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin uçakları ile insansız hava araçları bulunan ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde, ilk önce Hollanda Patriot füze savunması sistemi kurmuş, bu ülke görevi 2015'te İspanya'ya devretmişti.

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Görüntü bugün çekildi İncirlik'te neler oluyor

Türkiye'de sadece İncirlik Üssü'nde bulunan savunma sistemi aktif olarak hava saldırılarına karşı görev yapıyor.

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