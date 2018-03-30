Görünce korkudan dondu kaldı 'Başı yoktu ama...'

HATAY'ın Hassa ilçesinde doğan oğlak yavrusu herkesi hem hayrete düşürdü hem de çok korkuttu. Doğan oğlağın kafasınında olmaması tüyler ürpertti.

Görünce korkudan dondu kaldı 'Başı yoktu ama...'

HATAY, akılalmaz bir olayla çalkalanıyor. Hassa ilçesinde yaşanan olayda dünyaya gelen bir yavru şoke etti. Yavru 15 dakika sonra öldü ölmesine ama verdiği korku onu görenlere bir süre yetecek gibi...

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Görünce korkudan dondu kaldı 'Başı yoktu ama...'

Hassa ilçesinde bulunan Bintaş Mahallesi'nde çobanlık yapan Halil Ergüneş'e ait sürüde yer alan bir keçi dün akşam saatlerinde doğum yaptı. Dünyaya gelen oğlak, 15 dakika sonra öldü. Doğan yavru ise hem şaşırttı hem korkuttu.


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Görünce korkudan dondu kaldı 'Başı yoktu ama...'

Yavru oğlağı kucağına alan Ergüneş, oğlağın başının olmadığını fark etti. Ergüneş, arka ayaklarında da sakatlık olan oğlağı gördüğünde korkuya kapıldığını belirterek, “Doğduğu sıralar iyiydi, yaşıyordu. Başı yoktu ama kulakları vardı. 10-15 dakika sonra öldü. Çok korktum” ifadelerini kullandı.

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Görünce korkudan dondu kaldı 'Başı yoktu ama...'

Bu ilk vaka değil. Daha önce Türkiye'de ve dünyda buna benzer birçok vaka gündeme geldi...

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