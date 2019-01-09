  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYeni yaşamınız, yeni standartlarınız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Görevi kriz çözmekti ama o kriz çıkardı

Görevi kriz çözmekti ama o kriz çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda özel temsilci olarak görev yapan ve Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka sebebiyle ortaya çıkan Körfez krizi üzerinde çalışan Anthony Zinni istifa ettiğini bildirdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 08-01-2019 23:14 - Güncelleme: 09-01-2019 00:29

Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Katar krizini çözmekle  görevlendirilen özel temsilci ve ABD Merkez Komutanlığının eski başkanı Anthony  Zinni, ABD'deki CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığındaki  görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zinni, Trump yönetiminin, Körfez ülkelerinin katılımıyla kurulması  planlanan "Arap NATO'su" olarak tanıtılan Ortadoğu Strateji İttifakı'nda (MESA)  yer almak istememesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Anthony Zinni'nin istifasına ilişkin AA'ya açıklama yapan ABD  Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Dışişleri Bakanlığı'nın taraflar arasında yürütülen süreci devam ettireceğini vurgulayarak, "General Zinni'ye Dışişleri Bakanlığındaki çalışmaları ve ülkemize vermiş olduğu hizmet için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Zinni, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in isteği üzerine 2017 yılında özel temsilci olarak Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştı.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınırken,  Mattis Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etmişti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Görevi kriz çözmekti ama o kriz çıkardı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro