Görevden uzaklaştırılan Hazinedar’dan ilk açıklama

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP’liler Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. Birçok CHP’li vekilin de destek için geldiği belediye binası önünde CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “Yüzde 80’e yakın oylara sahip çıkmak için buradayız. Parti yönetimimiz bu gece buraya geleceklerdir. Yarın saat 14.00’da Genel Başkanımız Beşiktaş Belediyesi’ni ziyaret edecektir. Bütün İstanbulluları yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesine bekliyoruz” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise Beşiktaş halkının kendisine yüklediği sorumlulukla 4 yıla yakın hizmet etmeye çalıştığını aktardı. “Demokrasilerde milletin verdiği emaneti millet alır” diyen Hazinedar, “Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini taşıyorum. Beşiktaş halkının, milletimin bana yüklediği sorumlulukla 4 yıla yakın hizmet etmeye çalıştım. Çok zor şartlarda bu emaneti hakkıyla yerine getirmeye çalıştım. Beşiktaş çok özel bir yer. Ben CHP’nin en yüksek oy aldığı bir şehrin belediye başkanıyım. Basından öğrendiğim kadarıyla görevden alınma nedenim yolsuzluk iddiaları ve FETÖ/PDY üyeliği ile yürütülen soruşturmadır. Değil ben ailemde sülalemde değil herhangi bir cemaate mensup tek bir kişi bulmazlar. Tüm iddialar ilişkin istenilen tüm belgeler eksiksiz bir şekilde müfettişlere verilmiştir. Abdestinden şüphesi olmayan insanlarız. Hak eninde sonunda yerini bulur” ifadelerini kullandı.

  • Güncel 04 Ocak 2018 22:28
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Görevden uzaklaştırılan Hazinedar’dan ilk açıklama videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat