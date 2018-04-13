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Görevdeki subaylara 34 ilde FETÖ operasyonu!

Görevdeki subaylara 34 ilde FETÖ operasyonu!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Deniz Kuvvetlerinde görevli 70 askere için de gözaltı kararı var.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 08:50 - Güncelleme: 13-04-2018 08:50

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik bu sabah Konya ve Ankara merkezli iki operasyonun düğmesine basıldı. Görevde olan toplam 140 asker için gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'ye yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen 70 muvazzaf asker için yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yapan kişilerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin, ortaokul ve lise öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen kişiler oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek olan, üniversite tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere, askeri öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğunu bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

BİR OPERASYON DA DENİZ KUVVETLERİNDE: 70 GÖZALTI

FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • TACETTİN 13 Nisan 2018 10:01 KAPIDAN KOVUYORSUN BACADAN GİRİYORLAR ÇEK PİS LEŞ ELLERİNİ GÜZEL ÜLKEMDEN EYYYYYY DİNSİZ FETOOOOO

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