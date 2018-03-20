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Görevdeki askerlere FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var

Görevdeki askerlere FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri merkezli 18 ilde 37'si muvazzaf (aktif görevde) 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 09:40 - Güncelleme: 20-03-2018 09:40

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında arandıkları belirlenen 85 askeri personele yönelik olarak 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde 38’i hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılan, 2’si ihraç, 2’si emekli, 6’sı okullardan ilişiği kesilen askeri öğrenci 37’si muvazzaf olmak üzere toplam 85 askeri personele yönelik Kayseri başta olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • vatandaş 20 Mart 2018 10:37 Daha çok gizli hain var hemde belli değil mi bazı işlemler çok yavaş yapılıyor yavaşlatılıyor dün Şamil Tayyar demiyor muydu cumhurbaşkanından gizleniyor çok şey diye gizli hainler var piyasayı geriyorlar vatandaşı bezdirmeye çalışıyorlar

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