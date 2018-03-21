Görenlerin ağzı açık kaldı! Kendisini bu hale getirdi

Polonya'da yaşayan 32 yaşındaki Adam Curlykale, 12 yaşından beri vücudunun çeşitli yerlerine dövme yaptırıyor. Ancak yıllar içerisinde Curlykale dövme işini o kadar abarttı ki tanınmayacak birine dönüştü.

Görenlerin ağzı açık kaldı! Kendisini bu hale getirdi

32 yaşındaki Adam Curlykale, dövme tutkunu bir isim. 12 yaşından beri vücudunun çeşitli yerlerine dövme yaptıran Curlykale işi biraz abartmış gibi görünüyor. Tam 20 yıldır dövme yaptıran Adam Curlykale'in vücudunun yüzde 90'ı dövmelerle kaplı. Bu yüzden de tamamen siyahi bir teni varmış gibi görünüyor. 20 yıllık macerasının başında Adam Curlykale normal bir haldeydi.

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Görenlerin ağzı açık kaldı! Kendisini bu hale getirdi

En çok sevdiği rengin gri olduğunu söyleyen Adam Curlykale, vücudunu da bu renge çevirmeyi başarmış. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Adam Curlykale, 'Her zaman toplumdan biraz farklıydım. Kendimi de öyle görüyordum. Dövmelerimi kendim tasarladım. Ve dönüştüğüm kişi sonrası şunu söyleyebilirim ki hayat benim için yeni başladı!'

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Görenlerin ağzı açık kaldı! Kendisini bu hale getirdi

Vücudunun yüzde 90'ı dövmelerle kaplı olsa da onun için bu rakamın yüzde 99'a ulaşması lazım. 22 yaşında kanser teşhisi konulan Adam Curlykale, kemoterapi,radyoterapi ve moleküler terapi yöntemleriyle bu hastalığı yenmeyi başarmış. Ancak o dönüştüğü kişinin de bu hastalığı yenmesine yardımcı olduğunu dile getiriyor.

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Görenlerin ağzı açık kaldı! Kendisini bu hale getirdi

20 yıllık macerasının başında Adam Curlykale bu haldeydi.

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