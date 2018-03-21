Görenlerin ağzı açık kaldı! Kendisini bu hale getirdi

32 yaşındaki Adam Curlykale, dövme tutkunu bir isim. 12 yaşından beri vücudunun çeşitli yerlerine dövme yaptıran Curlykale işi biraz abartmış gibi görünüyor. Tam 20 yıldır dövme yaptıran Adam Curlykale'in vücudunun yüzde 90'ı dövmelerle kaplı. Bu yüzden de tamamen siyahi bir teni varmış gibi görünüyor. 20 yıllık macerasının başında Adam Curlykale normal bir haldeydi.

En çok sevdiği rengin gri olduğunu söyleyen Adam Curlykale, vücudunu da bu renge çevirmeyi başarmış. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Adam Curlykale, 'Her zaman toplumdan biraz farklıydım. Kendimi de öyle görüyordum. Dövmelerimi kendim tasarladım. Ve dönüştüğüm kişi sonrası şunu söyleyebilirim ki hayat benim için yeni başladı!'