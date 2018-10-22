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Görenleri şoke etti! İneklere işkence gibi uygulama

Görenleri şoke etti! İneklere işkence gibi uygulama

GİRESUN’da otlamaya giden ineklere yapılan uygulama görenleri adeta şok etti. Cep telefunuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izleyenler şok oldu.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 13:15 - Güncelleme: 22-10-2018 13:15

Bir vatandaş aracı ile seyir halindeyken fark ettiği ve cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenlerin tepkisini çeken görüntülerde, ineklerin kafalarından ayaklarına bağlanan ip ve zincir ile yürümeye çalıştığı görünüyor. Hangi amaç ile yapıldığı bilinmeyen uygulamanın görüntülerine ise sosyal medyadan tepki yağıyor.

Görüntüleri kaydeden vatandaşın ise “Yazık günah, hayvana böyle eziyet olur mu? Hayvan kafasını kaldıramıyor eziyet çektiriyorlar. Giresun’da hayvancılık yapan bir arkadaş bu. Allah ona selamet versin hepsi böyle bu hayvanların. Bu işkencedir, ondan başka bir şey değil” diyerek tepki göstermesi görüntülere yansıdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • bb 22 Ekim 2018 13:37 Kaçmasın diye yapılıyor. Bunu yapana aynısını yapmak lazım.

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