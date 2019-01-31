Görenleri şaşkına çevirdi! 'Daha önce hiç rastlamadım'

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 5 ayaklı, 6 tırnaklı kuzu doğdu. Herkesi şaşırtan kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kuzu mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.

Görenleri şaşkına çevirdi! 'Daha önce hiç rastlamadım'

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde küçükbaş hayvan üreticisi Ümit Uysal'a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Uysal, kuzusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, daha önce böyle bir duruma rastlamadığını söyledi.

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Görenleri şaşkına çevirdi! 'Daha önce hiç rastlamadım'

Buldan'ın kırsal Kadıköy Mahallesi'nde Ümit Uysal'a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Ağıla girdiğinde doğum yapan koyunun 5 ayaklı kuzusunu görünce şaşkınlık yaşayan Uysal, durumu bir veterinere bildirdi. Veteriner hekimin muayene ettiği kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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Görenleri şaşkına çevirdi! 'Daha önce hiç rastlamadım'

35 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını belirten Uysal, "Hayvancılık bizde baba mesleğidir. Daha önce yüzlerce koyunum doğum yaptı. Ancak böyle bir duruma daha önce hiç rastlamadım. Koyunum 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Sağlık durumu iyi. Kuzumuz, mahallelimizin de ilgisini çekti. Komşularım gelip fotoğraflarını çekmek istiyor" diye konuştu.

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Görenleri şaşkına çevirdi! 'Daha önce hiç rastlamadım'

Veteriner Hekim Hasan Kılıç, yaşanan doğumun nadir görüldüğünü belirterek, "Bu tür doğumlarda canlılar sağlık sorunları yaşanabiliyor. Kuzunun aralıklarla sağlık durumunun kontrol edilmesi gerekir" dedi.

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