Görenleri dehşete düşüren görüntü! Bir enfeksiyon hayatını karartı

Pakistan'da yaşayan 38 yaşındaki Shahid Hussain isimli adamın bacakları bir anda şişmeye başladı. Neredeyse yatalak durumunda kalan talihsiz adam hemen doktorlara başvurdu. Bacaklarının belli bölümünde sıvı toplandığı fark edilen adamın hastalığın adı ise bakın neymiş.

38 yaşındaki Pakistanlı Shahid Hussain'in bacakları, 5 yıl önce kaptığı parazitik enfeksiyon yüzünden balon gibi şişti. İstenmeyen sıvı ve toksinlerin dokulardan boşaltılmasını engelleyen parazit enfeksiyonu, vücudun belli bölümlerinin şişmesine neden oluyor.

Genç adamın bacaklarının ağırlığı, 110 kiloyu buldu ve bu durum Hussain'in bir felçli gibi yaşamasına neden oluyor.