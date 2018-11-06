Görenler villa zannediyor ama değil! Uludağ'ın 5 yıldızlı tuvaletleri...

Türkiye'nin kış turizmi cenneti Uludağ'da 5 yıldızlı tuvaletleri görenler villa zannediyor... Bakanlık 2,5 milyon liralık yatırım ile Uludağ'ın tuvalet sorununu tamamen ortadan kaldırıyor... Ahşap villa görünümündeki tuvaletler her türlü konfora sahip...

Görenler villa zannediyor ama değil! Uludağ'ın 5 yıldızlı tuvaletleri...

Uludağ'daki 50 yıllık tuvalet krizi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortadan kaldırılıyor. Bursa'da Tarım Orman Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yapılan 5 yıldızlı tuvaletler tamamlandı. Bakanlık 5 yıldızlı tuvaletler için 2,5 milyon liralık yatırım yaptı. Ahşap villa görünümündeki tuvaletler her türlü konfora sahip...

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Görenler villa zannediyor ama değil! Uludağ'ın 5 yıldızlı tuvaletleri...

Uludağ'daki 50 yıllık tuvalet krizi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortadan kaldırılıyor. Bakanlık tarafından ayrılan 2,5 milyon liralık bütçe ile Sarılan kamp alanında 2 adet hamamlı lüks, piknik alanında 2 adet, Kirazlıyayla'da 1 adet, 2'inci oteller bölgesinde de 1 adet tuvalet yapımına başlandı.

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Görenler villa zannediyor ama değil! Uludağ'ın 5 yıldızlı tuvaletleri...

Bakanlık tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yapılan 5 yıldızlı tuvaletler içerisinde her türlü konfor düşünülmüş.

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Görenler villa zannediyor ama değil! Uludağ'ın 5 yıldızlı tuvaletleri...

Özellikle kampçıların bulunduğu Sarılan bölgesindeki her birinin mali değeri 550 bin lirayı bulan hamamlı tuvaletlerin dış görüntüsü villayı andırıyor. Tamamen ahşap ve taş kullanılarak yapılan tuvaletler doğalgaz ile ısınıyor. Lüks tuvaletin içerisinde hamam, duşakabinler, soyunma dolapları, engelli vatandaşlar için özel tuvaletler bulunuyor.

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