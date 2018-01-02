Görenler şoke oldu: Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi!

Görenler şoke oldu: Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi!

Antalya’nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı’na yağmur suyu drenaj kanalı aracılığıyla sızan fuel-oil kirliliğe neden oldu. Sızıntının belediyeye ait yüzme havuzundaki ısıtma sistemi arızasından kaynaklandığı belirlendi.

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Görenler şoke oldu: Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi!

Alanya merkezindeki ünlü Kleopatra Plajı’nda yağmur suyu drenaj kanalından denize akan sıvı, ağır kokuya neden oldu. Denize de karışan atık nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, bazı turistler de koku ve görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.

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Görenler şoke oldu: Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi!

Bölge sakinlerinden Onur Güner, akan sıvının akaryakıt olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Burası balıkların ve kuşların ürediği bir yer. Vatandaş yürüyüş yapıyor ve denize giriyor. Doğa felaketle karşı karşıya. Yaklaşık 500 metrelik bir alanı kaplamış durumda" dedi.

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Görenler şoke oldu: Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi!

Ailesi ile sahilde yürüyüş yapan Ceyhun Baltacı, kokunun rahatsız edici olduğunu anlatırken "Sahile zift ve katran gibi bir sıvı akıyor. Umarım yetkililer kısa zamanda çözüm bulur, akıntının sebebini araştırırlar. Bir daha olmaması için önlemler alınır. Alanya önemli bir turizm merkezi. Yeni yılın ilk günlerinde denize giren ve güneşlenenler var. Bunlar son derece önemli. O yüzden yetkililerin daha duyarlı olması lazım. Yöre halkının da dikkatli davranması gerekir" diye konuştu.

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