Görenler şok oldu! Kamyonetle hükümet konağına girdi

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde meydana gelen olay, bölgede şaşkınlık yarattı. Alkollü olduğu iddia edilen Veysel Elvan, kamyonetiyle hükümet konağının önce bahçe kapısından daha sonra da ana giriş kapısından içeri girdi.

Binanın cam kapılarının kıran Elvan yara almazken, paniğe neden oldu. Polisler tarafından olay yerinde gözaltına alınan Elvan'ın aynı binada bulunan Sulama Birliği'ne tepkili olduğu için kamyonetle hükümet konağına girdiği öne sürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Veysel Elvan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.