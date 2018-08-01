Görenler şaşıp kaldı! Dudakları patlama noktasına geldi

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 24 yaşındaki James Holt, ince olan dudaklarını dolgu maddesiyle doldurttu. Ancak Holt, yaptırdığı işlemlerden tatmin olmayarak, her defasında daha büyük dudaklar yaptırdı. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; dudakları patlama noktasına gelen Holt'ın idolü ise Kylie Jenner.

Son haliyle görenleri hayrete düşüren Holt, dudakları için bu zamana dek 90 bin TL harcadığını söyledi. Holt, dudak estetiğinin yanı sıra burun estetiği, çene ve yanak dolgusu yaptırdığını da ifade etti. Sıkıcı ve sade görünmek istemediğini belirten Holt, karşılaşabileceği risklere rağmen gelecekte de estetik ameliyatını bırakmayı düşünmediğini söyledi.



