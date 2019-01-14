Görenler inanamadı! Tonlarca ağırlıktaki kamyon...

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü.

Görenler inanamadı! Tonlarca ağırlıktaki kamyon...

ADIYAMAN-Kahta karayolu Karşıyaka Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda; karayollarının yol çalışması için Filistin Caddesi'nin karşısına dolgu malzemesi olarak mıcır taşıyan kamyon, akaryakıt istasyonunun içinden yolun karşısına geçmek istedi. Nusret Aydın’ın kullandığı 02 AAC 555 plakalı kamyon ilerlerken akaryakıt istasyonunun beton zemini çöktü.

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Görenler inanamadı! Tonlarca ağırlıktaki kamyon...

Tonlarca ağırlığındaki mıcır yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan beton zeminde geniş bir çukur oluştu. Kamyonun damperi çukura gömülürken, ön kısmı havaya kalktı.

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Görenler inanamadı! Tonlarca ağırlıktaki kamyon...

Can kaybı veya yaralanan olmazken, olayın bahçenin altındaki eski bir menfezde aşırı yağışlardan dolayı çökme yaşanması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

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Görenler inanamadı! Tonlarca ağırlıktaki kamyon...

Yaşanan olay sonrasında sürücü araçtan inerek, çevredeki vatandaşlar tarafından güvenlik şeridi oluşturuldu. Kamyonun damperinde bulunan dolgu malzemesi ise iş makineleri tarafından boşaltıldı.

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