Görenler inanamadı kimseye aldırmadan metroda bu halde ...

Herkesin sizin kadar normal insanlar olmasını beklemeyin. Bazı insanlar gerçekten hayatlarını nev-i şahsına münhasır olarak yaşıyorlar. İşte birbirindne ilginç ve bir o kadar komik olan o fotoğraflar.

Herkesin sizin kadar normal insanlar olmasını beklemeyin. Bazı insanlar gerçekten hayatlarını nev-i şahsına münhasır olarak yaşıyorlar. Değişik tarzları, onları diğer insanlar arasından sıyırıyor, arada bir de böyle konu oluyorlar. Bu fotoğrafların hiçbiri mizansen değil, hepsi günlük hayatımızdan. İşte birbirindne ilginç o fotoğraflar. Twitter

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Herkesin sizin kadar normal insanlar olmasını beklemeyin. Bazı insanlar gerçekten hayatlarını nev-i şahsına münhasır olarak yaşıyorlar. Değişik tarzları, onları diğer insanlar arasından sıyırıyor, arada bir de böyle konu oluyorlar. Bu fotoğrafların hiçbiri mizansen değil, hepsi günlük hayatımızdan. İşte birbirindne ilginç o fotoğraflar. Twitter

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2 23

Herkesin sizin kadar normal insanlar olmasını beklemeyin. Bazı insanlar gerçekten hayatlarını nev-i şahsına münhasır olarak yaşıyorlar. Değişik tarzları, onları diğer insanlar arasından sıyırıyor, arada bir de böyle konu oluyorlar. Bu fotoğrafların hiçbiri mizansen değil, hepsi günlük hayatımızdan. İşte birbirindne ilginç o fotoğraflar. Twitter

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