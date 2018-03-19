Görenler hayrete düşüyor! Hastalığını sanata çevirdi

Ender görülen bir cilt hastalığı olan vitiligoya yakalanan 21 yaşındaki Ash Soto hastalığını sanata çevirdi.

Görenler hayrete düşüyor! Hastalığını sanata çevirdi

12 yaşında dış derinin renk kaybına uğramasıyla oluşan beyaz plaklarla seyreden bir deri hastalığı olan vitiligoya yakalanan Ash Soto hastalığını sanata çevirdi. 21 yaşındaki kadın derisinde oluşan değişimi renklendirerek ortaya bu ilginç çalışmayı çıkardı. Bundan 9 yıl önce toplumda görülme sıklığı yüzde 1 ila 4 arasında değişen hastalığa yakalanan Ash Soto, çocukluk yıllarında hastalığı nedeniyle akranları tarafından ti'ye alındığını ve bu yüzden kendisine olan güvenini kaybetme noktasına geldiğini belirtiyor.

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Görenler hayrete düşüyor! Hastalığını sanata çevirdi

İlerleyen yıllarda vücudu ile barışan genç kadın, sahip olduğu cilt hastalığının aslında kendisinin zenginliği olduğunu fark ettiğini belirtiyor. Vücudundaki renk değişimlerinden yararlanarak ortaya bu ilginç çalışmaları çıkaran genç kadın sosyal medya hesabı Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlar ile hatırı sayılır bir kitleye ulaşmayı da başardı.

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Görenler hayrete düşüyor! Hastalığını sanata çevirdi

Peki genç kadının müzdarip olduğu hastalığın nedeni ne? Dış derinin renk kaybına uğramasıyla oluşan beyaz plaklarla seyreden bir deri hastalığı olan vitiligo, bağışıklık sisteminin yanlış programlanarak, ciltte bulunan dost melanositlerin (cilde renk veren hücreler) görevinin kısıtlanmasıyla ortaya çıkıyor.

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Görenler hayrete düşüyor! Hastalığını sanata çevirdi

Sorunlu bölgelerde cilde rengini veren melanositlerin kısıtlanması nedeniyle cilt, tüyler ve kıllar beyaza dönüşüyor.

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