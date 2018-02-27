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Görenler hayrete düştü! Lunaparkta şoke eden manzara

Görenler hayrete düştü! Lunaparkta şoke eden manzara

ADAPAZARI'nda, lunaparkta bulunan balerinin üzerindeki kıyafetin göğüs bölümünün açık olması çevredekileri şaşırttı.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 16:45 - Güncelleme: 27-02-2018 16:45

Adapazarı Çark Mesire Alanı'ndaki, bir süredir kapalı olan lunaparkta balerinin üzerindeki kıyafetin açılmasıyla göğüs bölümü ortaya çıktı. Parka gelenler ve parkın içindeki yolu kullananlar balerinin yeni halini görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise cep telefonları ile balerini fotoğrafladı. Lunaparkta görevli olmaması nedeniyle kıyafeti kapatan da olmadı.

''TUHAF GELDİ BİZE''
Balerinin göğüslerinin birebir yapılmış olmasını şaşırtıcı olduğunu belirten bir genç, "Mağazalarda kullanılan cansız mankenlerde göğüsler görsel olarak yer alıyor. Bu lunapark oyuncağında da aynı şekilde olabilirdi. Ancak birebir bu şekilde olması çok tuhaf geldi bize" dedi.


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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • KALDIRILA TEZ ELDEN.............. 27 Şubat 2018 19:12 İTHAL OLDUĞU İÇİNDİR.AMAN ÖRTÜN,SALDIRAN OLABİLİR,ÇEŞİTLİ NEDENLERLE!!!

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