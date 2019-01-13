Görenler gözlerine inanamadı! Yüzlerce mezar taşı...

ADANA’nın İmamoğlu ilçesinde mezarlığa giren ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan mezarların taşları karıldı.

370 mezar taşının kırıldığı olay sonrası bölge halkı olaya büyük tepki gösterdi.

Yakınlarının mezarına gelen ve mezar taşlarını kırılmış olarak gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bazı vatandaşlar ise mezarlıkta kendi imkanları doğrultusunda tadilata başladılar.