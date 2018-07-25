Görenler gözlerine inanamadı! Metroda bu halde yakalanınca

Sokakta onları böyle görenler hayrete düşüyor. Sokağın tuhaf insanları, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ülkelerinde çekilen birbirinden ilginç bu fotoğraflar sosyal medyada olay yarattı. İşte birbirinden komik o fotoğraflar.

Sokakta onları böyle görenler hayrete düşüyor. Sokağın tuhaf insanları, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ülkelerinde çekilen birbirinden ilginç bu fotoğraflar sosyal medyada olay yarattı. İşte birbirinden komik o fotoğraflar. Twitter

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Sokakta onları böyle görenler hayrete düşüyor. Sokağın tuhaf insanları, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ülkelerinde çekilen birbirinden ilginç bu fotoğraflar sosyal medyada olay yarattı. İşte birbirinden komik o fotoğraflar. Twitter

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2 21

Sokakta onları böyle görenler hayrete düşüyor. Sokağın tuhaf insanları, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ülkelerinde çekilen birbirinden ilginç bu fotoğraflar sosyal medyada olay yarattı. İşte birbirinden komik o fotoğraflar. Twitter

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