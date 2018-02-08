Görenler gerçekliğine inanmıyor ama bunu gerçekten yapıyor

Bu da genç kadını diyet yapmaya ve tahmin edebileceğiniz gibi korse giymeye itmiş. Diana’nın eşi Brett bir asker. Bu sebeple de belli bir süre evden uzak kalmış. Yani Diana’nın bu görüntüsü onun için sürpriz olmuş önce bu duruma bayağı bir şaşırsa da şimdi eşinin en büyük destekçisi ve kendisinin bu görüntüsünü garipsemediğini söylüyor.











