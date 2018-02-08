Görenler gerçekliğine inanmıyor ama bunu gerçekten yapıyor

ABD'nin San Diego eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Diana Ringo belini inceltmek için günde tam 23 saat boyunca korse takıyor.

Görenler gerçekliğine inanmıyor ama bunu gerçekten yapıyor

İnsanlar güzellik için daha fazla ne yapabilir? Estetik, botoks, gerdirme... Liste uzar gider ama bu kadarı biraz fazla değil mi? ABD, San Diego’da yaşayan 39 yaşındaki Diana Ringo, günün 23 saati belini inceltmek için çok sıkı bir korse takıyor. Uzun zamandır bu takıntıya sahip olan kadın bel inceliğini 45 santime kadar düşürmüş. Ancak bu normal dışı görüntü için sadece korse giymek yeterli olmamış.

110
Görenler gerçekliğine inanmıyor ama bunu gerçekten yapıyor

Evli ve iki çocuk annesi kadın, söylediğine göre doğum yaptıktan sonra çok kilo almış ve durumdan mutsuz olmuş. O zamanlar vücudunun şekilsiz olduğunu ve resmen bir erkeğe benzediğini düşünmüş.

210
Görenler gerçekliğine inanmıyor ama bunu gerçekten yapıyor

Bu da genç kadını diyet yapmaya ve tahmin edebileceğiniz gibi korse giymeye itmiş. Diana’nın eşi Brett bir asker. Bu sebeple de belli bir süre evden uzak kalmış. Yani Diana’nın bu görüntüsü onun için sürpriz olmuş önce bu duruma bayağı bir şaşırsa da şimdi eşinin en büyük destekçisi ve kendisinin bu görüntüsünü garipsemediğini söylüyor.





310
Görenler gerçekliğine inanmıyor ama bunu gerçekten yapıyor

Ayrıca çift kendi aralarında bir anlaşma yapmış. Buna göre Diana daha fazla belini inceltmeye çalışmayacak.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat